L'UEFA prive ce club de compétition, une première historique

Pour la première fois, l'UEFA a exclu un club d'une compétition pour une raison jamais vue auparavant.

Pour la première fois de son histoire, l'UEFA a pris la décision d'exclure un club de l'une de ses compétitions pour une raison totalement inédite. Ce dernier ne participera pas à la prochaine Ligue Europa Conférence. En cause : son groupe propriétaire détient également 80% d'un autre club européen, également qualifié pour cette même compétition.

Une multipropriété qui va donc causer du tort à l'un de ses clubs. Pour rappel, l'UEFA interdit formellement que deux clubs sous le même contrôle participent à une même édition de ses compétitions afin de préserver l'équité sportive. Et c'est bien ce que le club irlandais de Drogheda United, vainqueur de la Coupe nationale et son cousin danois Silkeborg IF ne respectent pas.

Trivela Group, le fond d'investissement américain au coeur du problème, a été fondé en 2021 par Benjamin Boycott et Kenneth Polk et basé à Birmingham dans l'Alabama. En plus de Drogheda United et Silkeborg IF, ce groupe détient aussi majoritairement un club de 4e division anglaise, Walsall FC. Et Trivela Group a aussi ouvert un club de formation au Togo, le Trivela FC.

L'exclusion pour multipropriété est inédite et a rapidement fait réagir Drogheda United : "Nous sommes en profond désaccord avec cette décision et avions espéré et cru que les principes d'équité et de bon sens prévaudraient. Nous en assumons la responsabilité et nous en sommes désolés", a livré le club irlandais dans un communiqué.

Ce cas résonne comme un avertissement pour d'autres clubs engagés et contrôlés par des multipropriétés. C'est notamment la situation dans laquelle se trouve l'Olympique Lyonnais, dont l'actionnaire majoritaire, John Textor, contrôle également Crystal Palace, club anglais lui aussi qualifié pour la Ligue Europa la saison prochaine. Si la règle venait à s'appliquer de manière stricte, il sera alors probable que la participation de l'un des deux clubs soit compromise, notamment Crystal Palace. D'après The Guardian, l'UEFA aurait d'ores et déjà rendu rendu un avis négatif quant à la participation des Eagles pour la Ligue Europa.