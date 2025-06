Di Maria s'explique sur un geste ambigu après avoir marqué contre Boca

Critiqué pour avoir réalisé un geste surprenant après son but, Angel Di Maria a tenu à clarifier les choses.

Auteur du premier but du Benfica face à Boca Juniors lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs (2-2), Angel Di Maria a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. L'Argentin a célébré son but d'une main levée vers les tribunes du Hard Rock Stadium de Miami comme s'il voulait s'excuser auprès des supporters de Boca Juniors, en tant qu'Argentin. Une polémique rapidement balayée par l'ailier dans une vidéo postée par TyC Sports : "J'ai simplement salué ma famille qui était placée dans cette tribune. Tout le monde dit que je me suis excusé pour le but. Tant mieux si ça fait parler" a-t-il réagi en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Cette rencontre face à Boca Juniors a permis à Angel Di Maria de retrouver un ancien coéquipier du Paris Saint-Germain avec qui il a joué cinq ans, Edinson Cavani. Des retrouvailles particulièrement chaleureuses et touchantes lors de l'échauffement des deux équipes.

L'Argentin de 37 ans, qui se rapproche de la fin de sa carrière, quittera Benfica à l'issue de la Coupe du monde des clubs pour retourner au pays, à Rosario Central, club de ses débuts de 2005 à 2007. Le club de Lisbonne doit encore affronter Auckland City et le Bayern Munich dans cette phase de poules du Mondial des clubs pour, pourquoi pas, rejoindre les huitièmes de finale.