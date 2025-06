Mbappé inquiète le staff médical du Real Madrid, "il n'a même pas pu..."

Absent du premier match de la Coupe du monde des clubs mercredi 18 juin, le Français inquiète le staff.

Kylian Mbappé est malade, très malade même. Alors qu'il devait faire ses débuts avec le Real de Xabi Alonso ce mercredi, le Français n'a pas pu jouer, bloqué dans son lit. Les informations autour du "virus" qui touche le champion du monde sont peu nombreuses et on ignore exactement quelle est sa maladie. Mais une chose est sûre, sa santé "inquiète" le staff du Real Madrid selon les dires de Marca.

Tellement affaibli, il n'a pas pu participer à la séance photo officielle de la compétition, ni même accueillir le président Florentino Perez à son arrivée aux USA. Il a aussi manqué la troisième et dernière séance d'entraînement avant la rencontre contre Al-Hilal. Placé à l'isolement dans sa chambre d'hôtel pour éviter de contaminer d'autres membres du groupe, il a même eu du mal à s'alimenter correctement. Les médecins du Real ont décidé de changer son régime et de le nourrir de fruits et de boissons énergétiques.

Interrogé, le capitaine Federico Valverde n'a pas donné de nouvelles informations. "On ne sait pas s'il sera présent au deuxième match. On verra comment il récupère dans les prochains jours. Il a eu une importante épidémie virale, et on verra bien", a-t-il confié.