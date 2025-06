Le FIFA accorde un trophée à un club prestigieux après des années de controverse

Après des décennies de controverse, la FIFA a officiellement validé un titre d'un club historique.

C'est une validation symbolique mais qui fait un bien fou à ce club historique. La FIFA a officiellement reconnu une victoire à la Copa Rio, première compétition intercontinentale, remportée en 1952 par Fluminense. Une reconnaissance de la FIFA qui classe désormais ce trophée comme une "Inter-confederation cup", permettant au club de Rio de Janeiro de l'afficher officiellement dans son palmarès. Un deuxième titre intercontinental, en plus du sacre en Copa Libertadores en 2023.

La Copa Rio 1952 fut l'une des premières compétitions mondiales de clubs. Huit équipes de différentes régions du globe s'affrontaient dans un format qui était l'ancêtre de la Coupe du monde des clubs actuelle. Ce tournoi, comme son nom l'indique, se disputait au Brésil dans deux stades : le Maracana et Pacaembu. Cette année là, la compétition rassemblait Penarol (Paraguay), Libertad (Paraguay), Sporting (Portugal), Grasshoper (Suisse), Austria Vienne (Autriche) ou encore le FC Saarbrucken (Allemagne). A cette liste se rajoutait les champions des états de Rio et Sao Paulo : Fluminense et Corinthians. Les deux clubs brésiliens qui, cette année, se sont disputés le titre dans une finale 100% auriverde. La victoire finale est revenue à Fluminense (2-0) devant plus de 40 000 spectateurs.

Le Flu comptait à l'époque plusieurs icones du football brésilien comme le gardien Castilho, le défenseur Pinheiro, Didi ou encore Telê Santana qui deviendra plus tard le sélectionneur de la Seleçao. Une reconnaissance pour cette page de l'histoire du club qui a remporté à quatre reprises le championnat du Brésil.