"Pour mes 18 ans ? Je demande..." : le vœu de Lamine Yamal pour son anniversaire

A quelques semaines de sa majorité, Lamine Yamal a fait part de ses ambitions.

Alors qu'il soufflera ses 18 bougies (seulement) le 13 juillet prochain, Lamine Yamal ne cache pas ses ambitions colossales pour la suite de sa carrière. Le prodige catalan, qui fait partie de la shortlist des prétendants au Ballon d'or, a dévoilé ses rêves et objectifs dans le documentaire Inside Barça diffusé sur la plateforme One. "Pour mes 18 ans, je veux tout ce que j'ai eu à 16 et 17 ans, plus la Ligue des champions et le Mondial" affirme-t-il avec confiance. Deux trophées qui manquent effectivement au palmarès de l'ailier espagnol qui a remporté la Liga et la Coupe du Roi cette saison en plus de l'Euro en 2024 avec la Roja.

Le jeune espagnol ne veut pas attendre. Malgré son jeune âge le temps presse déjà : "Je ne me dis pas qu'il me reste encore beaucoup d'années pour y parvenir. Je veux gagner maintenant". Des victoires à venir qu'il assure aux supporters blaugranas, toujours avec une certaine assurance : "Nous allons nous battre et je suis sûr que la Ligue des champions reviendra à la maison". Concernant un sacre en Coupe du monde, Lamine Yamal va devoir patienter au moins jusqu'à l'année prochaine avec le Mondial aux Etats-Unis. Depuis 2010 et son titre lors de la Coupe du monde, la Roja n'a jamais fait mieux que le stade des huitièmes de finale (1er tour en 2014, huitièmes de finale en 2018 puis en 2022).