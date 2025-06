"L'écart de niveau sera de plus en plus important" : la promesse de Yamal envers ses adversaires

Alors qu'il fêtera bientôt ses 18 ans, Lamine Yamal assure qu'il deviendra de plus en plus fort.

Dans le documentaire Inside Barça, diffusé sur la plateforme One, la pépite catalane Lamine Yamal est revenue avec franchise sur sa saison et sur ses objectifs à l'avenir. Particulièrement précoce, l'ailier incarne le renouveau du FC Barcelone, vainqueur de la Liga et de la Coupe du Roi cette saison. Alors qu'il porte le poids des espoirs du Barça, Lamine Yamal l'annonce, il s'attend à devenir de plus en plus fort au fil des années : "Mon corps va continuer à se développer et la différence de niveau sera de plus en plus importante avec mes rivaux. Je serai de plus en plus à l'aise sur le terrain" lâche-t-il dans une confiance assumée, comme toujours. Le joueur de 17 ans, qui fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'or, laisse entrevoir un avenir brillantissime, rythmé par les Clasicos face au Real Madrid.

Dans ce documentaire, le prodige catalan en profite pour revenir sur les affrontements avec la Maison Blanche cette saison, le genre de rencontre qu'il adore : "Aider à battre le Real Madrid, c'est toujours spécial. On rêve de ça quand on est enfant. On les a privé de ballon pendant 25 minutes !" glisse-t-il, un brin chambreur. Il faut dire que les Blaugranas ont été un véritable cauchemar pour le Real Madrid cette saison, invaincus sur les quatre rencontres qui opposaient les deux clubs rivaux. Pire encore, le Barça a infligé des défaites humiliantes aux Madrilènes, à l'image des claques distribuées à Bernabeu (0-4), et en finale de Supercoupe d'Espagne (2-5).