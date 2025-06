"Plus de Playstation, plus de nuits, plus d'alcool, plus de soirées" : les propositions d'un ancien joueur de Ligue 1 pour Neymar

Un international ne croît pas au retour de Neymar au plus haut niveau sans un changement radical de mode de vie.

Un international n'a pas mâché ses mots quant à la sortie médiatique du père de Neymar qui affirmait que son fils avait reçu des offres en Europe et qu'il visait une participation à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, l'ancien meneur des Girondins de Bordeaux Ludovic Obraniak assure que ces déclarations relèvent plus de la communication que d'une réelle ambition sportive : "J'ai l'impression qu'on veut nous vendre un programme immobilier luxueux où tout est beau sur le papier, c'est magnifique... Mais au final on ne voit rien".

Un avis tranché sur le niveau actuel de Neymar : "Vous l'avez vu énormément à Santos ? Je n'ai rien vu à part des actions où il se blesse une nouvelle fois". Pour Obraniak, le retour de Neymar au plus haut niveau doit obligatoirement passer par un changement de mode de vie radical : "Il faut que quelqu'un lui dise : plus de PlayStation, plus de nuits, plus d'alcool, plus de soirée. Pendant un an tu te mets au vert".

Selon l'ex international polonais, le Brésilien doit suivre des exemples de professionnels irréprochables comme Karim Benzema ou Robert Lewandowski : "Tu fais comme Benzema, Lewandowski. Tu prend un nutritionniste, un kiné à plein temps. Il a les moyens de le faire donc tout dépend de sa motivation". Si Obraniak assure qu'un mode de vie sain permettrait à "Ney" de revenir au top de sa forme, la clé se trouve autre part selon lui : "Est-ce qu'il a envie de revenir ? C'est ça la question".