Le Barça fonce sur une pépite brésilienne, c'est 20 millions ou rien !

Le FC Barcelone prépare une offre pour une pépite brésilienne.

Comme souvent, le Real Madrid ou le FC Barcelone lorgnent sur l'Amérique du Sud pour dénicher de nouvelles pépites. D'après la presse espagnole, le Barça s'apprête à frapper un joli coup sur le marché des transferts en finalisant une offre pour recruter le jeune milieu de terrain brésilien de Vasco de Gama, Lukas Zuccarello.

Dans un championnat réputé pour sa qualité technique, Zuccarello, 18 ans, s'est rapidement imposé dans l'entrejeu de Vasco de Gama. Doté d'une excellente qualité de passe et d'une belle lecture du jeu à son âge, son profil a immédiatement séduit la direction barcelonaise. En 28 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, Zuccarello affiche 5 buts et une passe décisive.

Du côté du Barça, ce transfert s'inscrit dans la volonté du club de recruter des jeunes joueurs pour les accompagner vers le très haut niveau. Une stratégie payante, à l'image de l'éclosion de Lamine Yamal, désormais devenu le nouveau symbole du club.

Sur la table, le FC Barcelone proposerait 15 millions d'euros plus 5 millions de bonus potentiels à Vasco de Gama. Le club brésilien, résigné, et s'est déjà fait à l'idée qu'il allait perdre son joyaux, tout en recevant un joli chèque. Joan Laporta voudrait que l'affaire soit bouclée rapidement afin d'intégrer le plus rapidement possible Zuccarello au sein de l'équipe dès la saison prochaine.