"On a tué le PSG avec le même poison qu'eux" : l'explication du coach de Botafogo après la victoire

Les Parisiens sont tombés dans la nuit de jeudi à vendredi au Mondial des clubs face à une surprenante équipe brésilienne.

Renato Paiva, entraîneur de Botafogo, estime avoir bâti sa victoire face au PSG (1-0) à la Coupe du monde des clubs avec les mêmes armes que celles utilisées par les Parisiens. "Je pense qu'on a tué le PSG avec le même poison qu'eux: une excellente équipe, un jeu collectif, soudée, tout le monde défend, tout le monde attaque, et c'est le grand secret du PSG", a déclaré le Portugais sur DAZN. "On leur a donc rendu la pareille avec le même poison. Ils jouent comme ça et gagnent. C'est ce qu'on a fait. C'est une équipe fantastique. J'ai dit aux gars: soyez une équipe, prenez du plaisir, jouez ensemble, attaquez ensemble, défendez ensemble et profitez-en. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait."

Une défaite qui laisse un gout amer aux Parisiens, mais Luis Enrique a tenu à rendre hommage aux Brésiliens. ""Botafogo n'a pas joué si bas en première période, c'est peut-être la meilleure équipe qu'on a affrontée cette saison. Ça a été très difficile pour nous de créer des situations de but. Cette phase défensive, on la connaît très bien. On n'a pas été très inspiré, c'est une compétition très difficile. Notre équipe est spécialiste pour gérer les mauvais moments. Dans ce sens, aujourd'hui, personne n'attendait ce résultat mais ils ont mérité dans ce match aussi serré. C'est le moment de tout analyser et de regarder où nous pouvons nous améliorer. C'est une coméptition très difficile parce que le prochain match sera clé. Ce sera tout le temps des matchs comme ça."