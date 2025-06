Real Madrid - Pachuca : les Merengues toujours sans Mbappé mais déjà dans le dur

En quête d'une première victoire dans cette Coupe du Monde des Clubs, le Real Madrid affronte Pachuca ce dimanche soir au Bank of America Stadium de Charlotte (21h). Un match déjà crucial pour les deux équipes.

L'espoir grandit du côté madrilène de voir Kylian Mbappé retrouver la compétition avant la fin de la phase de groupes. L'attaquant français, en phase de récupération après une gastro-entérite aiguë, pourrait envisager un retour pour la troisième rencontre contre Salzbourg si son état continue d'évoluer positivement. En attendant, le staff madrilène reste vigilant et ne précipitera pas son retour. Face à Pachuca, les Merengues devront une nouvelle fois composer sans leur avant-centre providentiel, et la question reste entière : qui saura endosser le rôle de leader offensif en l'absence du champion tricolore ?

Gonzalo Garcia a marqué des points

Lors du premier match face à Al-Hilal, Gonzalo Garcia avait su saisir sa chance en inscrivant le seul but madrilène de la rencontre. Il semble bien parti pour conserver sa place en attaque ce dimanche et tenter de confirmer ses bonnes dispositions. L'efficacité offensive reposera également sur Rodrygo et Vinicius Junior, qui devront se montrer plus tranchants après une prestation collective assez terne. Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, qui ont fait leurs débuts sous les couleurs madrilènes face à Al-Hilal, devraient de nouveau être titularisés. Le Real Madrid, malgré ses absences notables, dispose d'un effectif suffisamment riche pour espérer trouver des solutions et remporter ce match crucial.

Ce deuxième match de groupe s'annonce décisif pour la suite de la compétition. Une victoire permettrait aux Madrilènes de se rapprocher significativement des huitièmes de finale et d'aborder la dernière journée avec sérénité. À l'inverse, un nouveau faux pas les placerait dans une position délicate avant d'affronter Salzbourg. Pour Pachuca, l'équation est encore plus simple : une défaite condamnerait les Mexicains à une élimination prématurée. L'enjeu est donc considérable pour les deux équipes, qui n'ont pas le droit à l'erreur dans cette confrontation à haute tension.

Rüdiger de retour

Le Real Madrid devra une nouvelle fois composer avec un effectif amoindri. Outre Mbappé, les absences de Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao et Eduardo Camavinga compliquent la tâche de Xabi Alonso. Antonio Rüdiger reste le seul blessé susceptible de réintégrer le groupe pour ce match. Ferland Mendy et Endrick, quant à eux, poursuivent leur rééducation en Espagne avec l'objectif de retrouver les terrains pour le début de la saison prochaine. Ce contexte oblige le coach madrilène à innover et à s'appuyer sur ses jeunes recrues pour maintenir un haut niveau de performance.

En face, Pachuca se présente avec détermination. Fort de son expérience sur la scène internationale, le club mexicain entend jouer sa carte à fond. Le souvenir de la défaite 3-0 face au Real Madrid en finale de la Coupe Intercontinentale en décembre dernier reste présent, mais les hommes de Jaime Lozano savent que les circonstances sont différentes cette fois. Salomon Rondon, toujours aussi efficace à 35 ans (17 buts la saison passée) sera une nouvelle fois l'atout offensif majeur, tandis que l'ancien joueur de Chelsea, Kenedy, prêté par Valladolid, apportera sa vivacité dans les couloirs. Face à un Real Madrid diminué, Pachuca pourrait bien croire à l'exploit et tenter de bouleverser la hiérarchie.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le Real Madrid et Pachuca qui sera dirigée par l'arbitre Brésilien Ramon Abatti aura lieu ce dimanche à 21h00 au stade Bank of America Stadium à Charlotte

Sur quelle chaîne TV est diffusé Real Madrid - Pachuca?

Cette rencontre du groupe H du premier tour de la Coupe du Mondes des clubs sur diffusée sur la chaîne DAZN1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Vous pouvez suivre la rencontre en streaming uniquement sur la plateforme DAZN. Le match est diffusé à partir de 21h00.

Les compositions possibles de départ

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F Garcia - Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Garcia, Vinicius

Pachuca : Moreno - Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez - Montiel, Pedraza, Palavecino - Dominguez, Rondon, Kened

Les différentes côtes

Le Real Madrid reste largement favori dans cette opposition face à Pachuca.

Betclic : Real Madrid 1,31 / Nul 5,25 / Pachuca 9,50.

