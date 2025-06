En battant le PSG, Botafogo bat un record de 13 ans

Grâce à son succès face au PSG en Coupe du monde des clubs, Botafogo a battu un record de 13 ans.

C'est une sacrée surprise qui s'est produite dans cette deuxième journée de Coupe du monde. Après une entrée en lice parfaitement maîtrisée par le PSG face à l'Atlético Madrid (4-0), les hommes de Luis Enrique se sont inclinés contre Botafogo (0-1). Grâce à un but d'Igor Jesus, le club brésilien a mis un terme à la série de six victoires consécutives du club de la capitale toutes compétitions confondues. Un véritable exploit qui permet à Botafogo de devenir le premier club brésilien à remporter un match de Coupe du monde des clubs face à une écurie européenne depuis 13 ans. Un exploit qui date de 2012 où les Corinthians avaient battu Chelsea en finale de la compétition (1-0). Depuis, les clubs sud-américains n'avaient jamais réussi à s'imposer face à une équipe du vieux continent : en six confrontations, aucune victoire, quatre défaites et deux nuls (Fluminense face à Dortmund et Palmeiras contre Porto dans cette édition du Mondial 2025).

Le PSG, bien que grandissime favori dans cette rencontre, n'a jamais su revenir dans la partie après avoir concédé l'ouverture du score à la 36e minute. Pire, la formation de Luis Enrique s'est montrée relativement inoffensive avec seulement 0,54xGoals sur l'ensemble du match.

Cette victoire surprise de Botafogo face au PSG n'est pas la seule de la deuxième journée puisque l'Inter Miami s'est imposé face au FC Porto (2-1), grâce à un splendide but sur coup franc Lionel Messi. Le club américain a lui aussi mis fin à une série de domination européenne : il devient le premier club non-européen à battre un club du vieux continent depuis 2012 et ce même succès des Corinthians face à Chelsea.