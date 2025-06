Paul Pogba : il veut ce club et rien d'autre

Le retour de Paul Pogba se rapproche grandement, le milieu de terrain aurait une destination favorite.

Depuis la fin de sa suspension pour dopage en mars dernier, Paul Pogba n'a toujours pas trouvé de club, mais la situation pourrait changer d'ici peu de temps. Selon RMC Sport, le champion du monde 2018 aurait une volonté : celle de retourner en Ligue 1, et plus précisément à l'AS Monaco. Une destination qui fait sens pour le milieu de terrain, lui qui veut relancer une carrière en arrêt totale depuis quelques mois.

A 32 ans et sans le moindre match officiel depuis septembre 2023 avec la Juventus, Pogba chercherait un environnement stable, propice à un retour au plus haut niveau dans un cadre de vie idéal. Si la Principauté est prête à le lui offrir, les négociations contractuelles sont en cours. Pogba serait d'ailleurs ouvert à consentir un effort financier pour rejoindre le Rocher. Du côté de Monaco, l'opportunité d'attirer un joueur de ce calibre, malgré son manque de rythme évident, suscite un véritable intérêt. Le club de la Principauté, qui souhaite renforcer son entrejeu avec de l'expérience et du leadership aurait d'ores et déjà proposé un contrat de deux saisons au Français. Malgré un intérêt réel des deux parties, L'Equipe indiques qu'elles "n'étaient pas d'accord sur les chiffres", de quoi relancer le dossier. D'autres écuries pourraient potentiellement se mêler à la lutte pour sa signature.

Si il y a quelques semaines, la MLS pouvait être une solution crédible pour Pogba, DC United en première ligne, la destination américaine serait désormais révolue. Le milieu de terrain souhaiterait bel et bien revenir en France, à Monaco, ou dans un autre club historique, Marseille. Au micro de RMC Sport Eric di Meco s'est dit emballé à l'idée de voir Pogba enfiler le maillot marseillais : "J'aurais aimé le voir avec le maillot de l'OM parce que moi j'y crois. Le connaissant bien, je pense que Mehdi Benatia a dû se renseigner". En février, la piste menant au champion du monde avait effectivement circulé à l'OM sans pour autant qu'elle soit vraiment explorée.

Enfin, l'Arabie Saoudite n'a pas dit son dernier mot dans le dossier. L'Equipe a indiqué, selon plusieurs sources, que Pogba attendrait une potentielle proposition du Royaume avant de prendre sa décision définitive.