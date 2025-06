Lamine Yamal se moque du Real Madrid

Avec son assurance habituelle, Lamine Yamal a chambré le Real Madrid.

Il va bientôt souffler ses 18 bougies, Lamine Yamal affiche déjà une assurance sans faille. Dans le documentaire Inside Barça 24/25, la jeune pépite catalane s'est livré avec franchises sur ses ambitions... et son plaisir de faire mal au Real Madrid : "Battre le Real Madrid est toujours quelque chose de spécial, quelque chose dont tu rêves depuis que tu es gamin" a-t-il lancé, le sourire aux lèvres. Une pique assumée et révélatrice de la confiance qu'affiche Lamine Yamal malgré son jeune âge. Favori au Ballon d'or aux côtés d'Ousmane Dembélé et Raphinha, l'Espagnol veut marquer l'histoire et notamment les Clasicos.

"L'équipe est très compétitive, nous l'avons prouvé. Dans le Clasico, tu as une motivation supplémentaire. Les Madrilènes n'ont pas touché le ballon pendant 25 minutes" s'est-il vanté. Il faut dire que le FC Barcelone a fait particulièrement mal au Real cette saison. Sur les quatre confrontations face à la Casa Blanca, les Blaugranas l'ont emporté à quatre reprises, dont en finale de Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne. Symbole du renouveau du Barça cette saison, Lamine Yamal affiche des statistiques affolantes : 18 buts et 25 passes décisives en 55 matches toutes compétitions confondues.