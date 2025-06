"Yamal est plus impressionnant que Messi" : un champion du monde français place l'Espagnol devant l'Argentin

Un champion du monde français s'est dit plus impressionné par Lamine Yamal que Lionel Messi.

Lamine Yamal n'a que 17 ans mais il fascine déjà. Celui qui fait figure de favori au Ballon d'or, en compagnie de son coéquipier Raphinha et du Parisien Ousmane Dembélé, sort d'une énorme saison avec FC Barcelone, auréolée de titres en Liga, en Supercoupe d'Epagne et en Coupe du Roi. En véritable symbole du renouveau du Barça et désormais porte-étendard du club, le jeun espagnol marche sur les traces de la légende Lionel Messi. Dans une interview accordée à Goal, le champion du monde français a été particulièrement élogieux envers la pépite catalane : "Aujourd'hui, Lamine Yamal est le joueur le plus bankable du monde. C'est pour voir des joueurs comme lui que les gens payent leur billet ou s'installent devant leur écran".

L'ancien Gunners est séduit, au point même de le trouver plus fort que Lionel Messi au même âge : "A chaque prise de balle, il se passe quelque chose. Il a une vision du jeu et une technique incroyables pour son âge. Il y a peu de mots pour le décrire. Comparé à Messi au même âge, je le trouve même au-dessus" lâche Emmanuel Petit. Une comparaison osée qu'explique le Français : "Il fait presque systématiquement la différence dans les grands matches. Il répond déjà aux attentes qu'on place dans les plus grandes stars du foot mondial alors qu'il n'a que 17 ans". L'ancien joueur du FC Barcelone lui souhaite d'avoir une carrière similaire à celles des deux géants de football sur la dernière décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : "J'espère qu'il aura une carrière digne de Messi ou Ronaldo. Ce qui m'impressionne aussi c'est sa maturité, il gère parfaitement sa communication".