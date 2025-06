Un arbitre officiellement suspendu après une décision polémique

Un arbitre a été suspendu après une décision polémique.

C'est une polémique qui a enflammé les réseaux sociaux du côté du Pérou où un arbitre a annulé de manière litigieuse le but égalisateur de Comerciantes Unidos face à Alianza Lima.

Lors de ce match en retard du tournoi d'ouverture du championnat péruvien, Michael Espinoza a pris une décision particulièrement décisive en annulant le but à Comerciantes Unidos qui leur permettait de revenir à 1-1 dans la partie. Une interprétation contestée, d'autant plus après la publication des enregistrements audios avec la VAR. Selon les arbitres assistants, le but devait être validé. Si dans un premier temps, Espinoza a accepté la décision et a validé le but, il a ensuite demandé à revoir les images personnellement avant d'annuler l'égalisation.

Une décision qui a permis à Alianza Lima de s'imposer sur le plus petit des scores, s'assurant la place de leader du championnat. Face à la pression médiatique et aux critiques sur les réseaux sociaux, la CONAR (Comission nationale des arbitres péruviens) a rapidement réagi. Michael Espinoza, initialement désigné pour arbitrer Sport Huancayo - Melgar, a été retiré de la programmation. Il sera ainsi remplacé par Daniel Ureta.

Une sanction symbolique qui n'est pas rare dans le championnat péruvien. L'année dernière, plusieurs arbitres, Diego Haro et Jesus Cartagena ont été sanctionnés pour des erreurs notables et ont été rétrogradés tout en perdant leur statut FIFA. En 2021, la CONAR avait même suspendu à vie l'arbitre Miguel Santivanez pour une implication dans une affaire de truquage de matches.