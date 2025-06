PSG - Seattle : "L'équipe est dans un bon moment"... Luis Enrique annonce une grande nouvelle

Avant de défier Seattle Sounders ce lundi soir lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, Luis Enrique a répété sa confiance en ses joueurs pour se qualifier en huitièmes de finale avant d'annoncer un retour.

Après dix jours passés sous le soleil californien ponctués par une victoire contre l'Atlético Madrid (4-0) et une défaite face à Botafogo (1-0), le Paris Saint-Germain a débarqué à Seattle pour défier les Sounders ce lundi soir lors de la dernière rencontre de poules. Malgré un revers contre l'équipe brésilienne, Luis Enrique s'est vu rassurant en conférence de presse. L'Espagnol a confiance en son effectif pour aller décrocher un billet pour les huitièmes de finale : "En premier lieu, je pense qu'on arrive dans le meilleur moment de la compétition. On doit gagner pour avancer dans la compétition et c'est une motivation. On est prêts, on s'est préparés pour ce match. Concernant Botafogo, je pense qu'on a fait un match comme d'habitude. On n'a pas mérité de perdre ce match contre Botafogo. Le football est comme ça… On a eu des complications, mais l'équipe a été à un bon niveau et on doit continuer".

Interrogé sur un potentiel relâchement de son effectif, l'entraîneur du PSG a mis fin directement aux spéculations : "Je ne sais pas, tu dois accepter le calendrier comme il est. En ce moment on cherche à se préparer de la meilleure des manières. C'est une compétition très motivante. Tu dois penser que tu peux jouer cette compétition une fois tous les quatre ans seulement. Nous devons penser à cela pour trouver de la motivation et voir quel est notre niveau en ce moment. Je pense que l'équipe est dans un bon moment, elle a sa mentalité habituelle. Nous avons fait trois entraînements parfaits, avec intensité. Je pense que nous sommes prêts. On va penser à savoir comment gérer le ballon, à presser comme d'habitude. On est prêts et je pense qu'on va faire un bon match". Ce lundi soir, une victoire qualifie automatiquement le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la compétition.

Un cadre de retour !

De retour de blessure après avoir été touché lors du dernier rassemblement avec les Bleus, Ousmane Dembélé a fait son retour à l'entraînement comme l'a confirmé Luis Enrique. Néanmoins, aucun risque ne sera pris pour le meilleur buteur parisien de la saison : "Il a commencé cette semaine à reprendre les entraînements avec l'équipe, demain on va voir comment il se trouve. Je n'aime pas prendre de risque avec les joueurs, pas sûr" qu'il joue.

À quelle heure débute PSG - Seattle ?

Le coup d'envoi du dernière match de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs 2025 opposant le Paris Saint-Germain à Seattle Sounders est prévu lundi 23 juin à 21h00 au Lumen Field de Seattle (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder PSG - Seattle ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde des clubs 2025, DAZN 1 diffusera la rencontre entre les Parisiens et les Sounders.

Comment suivre PSG - Seattle en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la dernière rencontre de poules du PSG dans ce Mondial des clubs sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Seattle ?

PSG : Donnarumma (G) - N.Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi - Vitinha, Neves, Ruiz - Kvaratskhelia, Barcola, Doué.

Seattle : Frei (G) - Tolo, Ragen, Kim, Roldan - Vargas, Roldan, Rusnak - Kent, Musovski, De La Vega.

