Coup dur pour le Real, Bellingham absent plusieurs mois

Jude Bellingham sera absent plusieurs mois avec le Real Madrid.

C'est un véritable coup dur pour le Real Madrid. Homme du match lors du succès de la Casa Blanca face à Pachuca en Coupe du monde des clubs (3-1), Jude Bellingham va devoir s'absenter va devoir s'absenter plusieurs mois à l'issue de la compétition. L'Anglais, qui joue blessé, n'en peut plus : "J'en ai marre de jouer avec un bandage. Même si la douleur reste supportable, je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration. J'ai une intervention chirurgicale prévue après le tournoi". Un soulagement pour le milieu de terrain : "J'attends ça depuis un certain temps et je ne peux plus patienter". En cause, une blessure à l'épaule qui dure depuis plusieurs semaines, particulièrement bien traitée par le staff madrilène : "Les physiothérapeutes et les médecins sont incroyables mais je vais enfin me sentir libre".

Sous Xabi Alonso, Bellingham, toujours autant important, a tendance à reculer d'un cran dans l'entrejeu de la Casa Blanca. Un rôle plus hybride, entre milieu relayeur et meneur face à Pachuca : "Peu importe de jouer 8 ou 10, ce que j'aime c'est générer le danger dans la surface adverse". Si l'Anglais a été percutant, c'était un deuxième match qui avait pourtant bien mal commencé pour les hommes de Xabi Alonso : "Le match a été difficile après l'expulsion d'Asencio mais on a fait preuve de beaucoup de personnalité tout en nous adaptant. Nous n'avons pas fait un match parfait mais nous allons continuer à travailler".

Le 27 juin, le Real Madrid, premier de son groupe, affrontera Salzbourg, deuxième, pour son dernier match de poule de la Coupe du monde des clubs.