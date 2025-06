"Pas pour la mode", voici pourquoi Cristiano Ronaldo a du vernis noir sur les pieds

Cristiano Ronaldo a fait parler de lui en s'affichant avec du vernis noir sur les ongles de pieds.

Une simple photo avec son fils et les réseaux sociaux s'embrasent autour de Cristiano Ronado. Le Portugais, pieds nus, a attiré l'intention avec son vernis noir sur les ongles. Mais il ne faut pas s'y tromper, cette pratique n'a strictement aucun rapport avec la mode selon Elena Carrascosa Romero, podologue en Espagne : "Dans ce contexte, Cristiano Ronaldo ne met pas du vernis pour la mode mais pour sa santé podologique" a-t-elle expliqué pour Marca. L'application de ce produit noir est largement utilisé dans le sport de haut niveau : "Beaucoup d'athlètes utilisent des vernis antifongiques pour prévenir les champignons, renforcer l'ongle et éviter les microtraumatismes".

Une prévention essentielle, surtout que le pied subit des impacts constants, provoquants les apparitions de champignons : "Il est courant que des champignons apparaissent. Tout cela est dû au fait de l'impact répété et de la pression de la chaussure. L'émail noir posé sur l'ongle crée une couche de protection. Il est formulé avec des principes actifs tel que l'amorolfine, le cyclopirox. On peut parfois inclure de la kératine et du silicium qui renforcent la structure de l'ongle" explique Elena Carrascosa Romero.

A 40 ans, Cristiano Ronaldo, dont on connait son hygiène de vie irréprochable, prouve une fois de plus que sa longévité au plus haut niveau n'est pas dû au hasard.