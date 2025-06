"J'ai dit pu**** de lâche" : accusé de racisme envers Rudiger, il se justifie

Accusé de racisme, un adversaire d'Antonio Rudiger s'est défendu.

Dans la victoire du Real Madrid face à Pachuca (3-1) lors de la deuxième journée de Coupe du monde des clubs, la fin de match a été particulièrement tendue entre Antonio Rudiger et Gustavo Cabral, où le défenseur madrilène a dénoncé des propos racistes de son adversaire mexicain. Face à cette plainte, l'arbitre a donc décidé d'activer immédiatement le protocole antiracisme, mais Cabral nie toute insulte à caractère discriminatoire : "Il n'y a rien eu de raciste, j'ai dit pu**** de lâche. C'est juste ça".

Une altercation comme il y en a beaucoup dans le football comme l'explique le défenseur de Pachuca : "Il y a eu un accrochage, j'ai reçu un coup de pied, il dit que je l'ai frappé avec la main. On s'est disputé mais rien de plus". Une tension qui s'est cependant prolongée en dehors du terrain, dans le tunnel menant aux vestiaires : "Il me disait : 'je t'attends dehors', il faisait des gestes pour se battre. Moi aussi j'étais énervé. On s'est fortement disputé mais on n'en n'est pas venu aux mains".

Une altercation dont l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, a pris parti pour son joueur : "Antonio nous l'a raconté. Nous le soutenons car ce genre de chose est inacceptable. Nous le croyons". De son côté, la FIFA a annoncé avoir ouvert une enquête alors que la Maison Blanche pointe actuellement en première position de son groupe H de la Coupe du monde des clubs, devant Salzbourg qui présente le même nombre de points. Les deux clubs s'affronteront pour la place de leader le 27 juin.