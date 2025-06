"C'est la même erreur deux fois" : ambiance tendue au Real, Courtois règle ses comptes

Malgré la victoire du Real Madrid à la Coupe du monde des clubs, Thibaut Courtois a pesté dans les vestiaires.

Alors que le Real Madrid trône en tête de son groupe de la Coupe du monde des clubs suite à sa victoire face à Pachuca (3-1), Raul Asencio vit une compétition cauchemardesque. Après un penalty concédé face à Al Hilal, le jeune défenseur espagnol, formé à la Casa Blanca, a récidivé contre Pachuca en écopant d'un carton rouge dès la 7e minute de jeu. Une expulsion qui a lourdement pénalisé les hommes de Xabi Alonso qui se sont tout de même largement imposés malgré l'infériorité numérique (grâce à des buts de Bellingham, Guler et Valverde).

A la mi-temps, Thibault Courtois, auteur d'un match plein et 10 arrêts au cours de la rencontre, n'a pas mâché ses mots en évoquant l'indiscipline de son coéquipier : "Ce sont deux matches et deux fois la même erreur. Ce sont peut-être des erreurs légères mais ont doit être plus intelligents et éviter ça" a lancé le portier belge au micro de DAZN, agacé par ces fautes de jeunesse. Malgré l'amertume de Courtois, le portier a immédiatement temporisé : "Il le sait et il n'y a pas de problème. Nous allons nous battre pour lui, nous allons gagner sans lui et quand il reviendra, nous continuerons à gagner". Il faudra effectivement l'emporter pour les hommes de Xabi Alonso face au Red Bull Salzbourg s'ils veulent arracher une première place du groupe pour espérer éviter Manchester City dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.