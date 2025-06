Écœuré par ses rivaux Pogacar et Vingegaard : "ils me découragent"

À l'approche du Tour de France, un homme fort du peloton accuse le coup face à ses rivaux.

À l'approche du Tour de France, un homme fort du peloton se pose des questions sur sa forme et les performances de ses adversaires. Son nom, le double champion olympique tout simplement, Remco Evenepoel. Après sa victoire sur le contre-la-montre, alors qu'il laissait entrevoir de magnifiques perspectives en arborant le maillot jaune du Critérium du Dauphiné, Remco Evenepoel est, depuis, largement redescendu de son nuage. Quatrième au général, à plus de quatre minutes du vainqueur Tadej Pogacar, le Belge a calé dans les difficultés des Alpes. Pire, le champion du monde a été totalement impuissant face au retour au plus haut niveau de Jonas Vingegaard et de l'intouchable slovène. Evenepoel doit même se contenter d'une place au pied du podium derrière Floran Lipowitz intercalé à la troisième position. Un écart particulièrement lourd pour celui qui se sentait plutôt bien à l'entame du Critérium.

Malgré des progrès en haute montagne, Remco Evenepoel n'a pu que constater le gouffre qui le sépare des deux géants, au point d'être écœuré : "Vingegaard et Pogacar... Ils me découragent". Mais le coureur de la formation Soudal Quick Step ne veut pas se montrer complètement abattu : "Je dois devenir un encore meilleur grimpeur, je dois travailler les montées. Je suis encore loin des deux grands dans ce domaine. Je dois travailler les changements de rythme" analyse le Belge.

A l'approche du Tour de France, Remco veut se laisser du temps avant la Grande Boucle : "Il reste encore du temps avant le Tour de France et nous sommes confiants d'y être avec une bonne équipe et en meilleur enforme". Problème pour Evenepoel, l'absence de son lieutenant en montagne, Mikel Landa : "Il est certain qu'il va nous manquer, c'est mon principal équipier" admet l'un des principaux favoris au prochain Tour de France. Remco Evenepoel avait bouclé le Tour de France 2024 à la troisième position à plus de neuf minutes de Tadej Pogacar.