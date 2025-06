120 millions d'euros ! La nouvelle bombe mercato de Liverpool

Après avoir attiré Florian Wirtz, Liverpool est en quête d'un nouveau gros coup pour son mercato.

Le mercato de Liverpool s'annonce franchement ambitieux cette année. Après avoir enrôlé le merveilleux milieux offensif du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, les Reds s'attèlent à un nouveau gros dossier. D'après le média espagnol Fichajes, Liverpool prépare une offre colossale de 120 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant suédois Alexander Isak, auteur de 23 buts et 6 passes décisives cette saison avec Newcastle.

Une signature qui s'inscrirait dans une philosophie claire d'Arne Slot : bâtir une ligne offensive jeune et polyvalente. Isak se positionnerait en un joueur idéal, lui qui est impressionnant depuis quelques saisons, l'ancien joueur de la Real Sociedad coche en effet pas mal de cases : mobile dans la surface et clinique face au but. L'offre que prépare Liverpool pourrait devenir l'un des plus gros transferts de l'été alors que Newcastle pourrait être contraint de vendre afin de respecter les règles du fair-play financier.

Une stratégie offensive sur le mercato afin d'ouvrir une nouvelle air à Liverpool. Avec les transferts de Wirtz et possiblement Isak, les Reds pourraient s'afficher en candidat plus que crédible à leur propre succession pour le titre en Premier League. De son côté, Alexander Isak, 25 ans, affiche une valeur marchande de 120 millions selon Transfermrkt, en augmentation de plus de 50 millions en l'espace d'une petite saison. Pour rappel le récent transfert de Wirtz avait coûté 125 millions d'euros aux Reds, faisant du milieu offensif allemand le transfert le plus cher de l'histoire du club.