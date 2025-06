Konaté perd patience, le Real prépare un gros coup avec le Français

L'avenir de Konaté pourrait s'écrire loin de Liverpool. Le Real Madrid va passer à l'action.

Le temps commence à presser du côté de Liverpool. Alors que le club est en pleine mutation estivale à l'image de l'arrivée de la recrue la plus chère de l'histoire des Reds, Florian Wirtz, un dossier reste brulant sur la table des dirigeants : la prolongation d'Ibrahima Konaté. Selon The Guardian, le défenseur central français a rejeté la première offre de prolongation de contrat de Liverpool. En cause, une proposition salariale jugée bien trop basse dans le clan tricolore. Le joueur demanderait un salaire aligné sur son statut de titulaire indiscutable en défense. Problème, la direction et Arne Slot veulent rester ferme dans leur proposition afin de conserver un bon équilibre financier.

La défense des Reds se retrouve ainsi en chantier. Andy Robertson, qui va entrer dans sa dernière année de contrat voit l'Atlético Madrid frapper à sa porte, tandis que Caoihim Kelleher a déjà fait ses valises pour Brentford pour un montant de quasiment 15 millions d'euros. De son côté, Jarell Quansah est sur le point de signer au Bayer Leverkusen pour environ 30 millions d'euros. Le départ d'un cadre comme Ibrahima Konaté pourrait aussi rappeler le cas Trent Alexander-Arnold, récemment transféré au Real Madrid. Une incompréhension du côté du défenseur central, d'autant plus que d'autres stars de l'équipe ont prolongé avec des salaires revus à la hausse, à l'image de Mohamed Salah ou Virgil van Dijk.

Le spectre d'un départ du Français plane désormais sur Liverpool, d'autant plus que le Real Madrid a montré des signes d'un intérêt depuis quelques mois selon The Times, au même titre que le Paris Saint-Germain. Dans le cas où Konaté quitterait Liverpool, le club garderait un œil sur le défenseur de Crystal Palace, Marc Guéhi, mais Newcastle et Tottenham seraient aussi le dossier selon Marca.