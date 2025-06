Benzema en couple avec Lyna Khoudri, il aurait également approché une influenceuse sur Instagram, qui balance

Le Ballon d'or Karim Benzema qui s'est affiché avec l'actrice Lyna Khoudri, aurait également approché une influenceuse sur les réseaux sociaux.

Le Français Karim Benzema serait en couple avec l'actrice franco algérienne, Lyna Khoudri. Une idylle plus ou moins avouée lors du festivale de Cannes il y a quelques jours et la présence du footballeur aux côtés de l'actrice. La jeune femme de 32 ans a d'ailleurs partagé une photo d'elle et Benzema sur ses réseaux sociaux lorsqu'elle a dévoilé ses meilleurs souvenirs du Festival de Cannes. Elle a d'ailleurs commenté sur le plateau de Quotidien ce cliché, précisant que le festival de Cannes fait partie des moments que l'on a envie de "partager avec les gens qu'on aime". Si rien n'est officialisé entre les deux, le doute ne semble pas être vraiment permis.

Mais depuis quelques heures, une jeune femme balance sur les réseaux sociaux et affirme que plusieurs joueurs l'ont "DM" sur Instagram avec des preuves affichées dans plusieurs petites vidéos. S'il faut bien évidemment prendre avec des pincettes les informations et n'accuser personne pour un "message privé", les réseaux sociaux s'enflamment sur cette influenceuse de 22 ans "Melimtx" et les trois joueurs concernés, Vinicius, Benzema et Rafael Leao.

Après l'affaire autour de Lamine Yamal et un rapprochement éventuelle avec une influenceuse, obligeant cette dernière à se justifier de ne pas sortir avec un "mineur", tout comme le jeune espagnol qui a annoncé "être célibataire et heureux", la presse people va certainement s'emparer de cette nouvelle petite histoire autour des footballeurs et de leurs relations.