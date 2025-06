"Lui seul sait ce qui s'est passé là bas" : des retrouvailles très chaudes entre Messi et Paris

Lionel Messi et le PSG vont se retrouver en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs et l'ambiance pourrait être tendue.

Qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, l'Inter Miami (deuxième du groupe A) et le Paris Saint-Germain (premier du groupe B) vont croiser le fer au prochain tour pour une place en quarts. Ce sera l'occasion de vivre des retrouvailles amères entre Lionel Messi et son ex. Le club de la capitale et l'Argentin s'étaient quittés en 2023 après deux saisons communes mitigées. Une période de sa carrière que Messi n'avait jamais vraiment apprécié comme il l'avait expliqué il y a quelques mois : "Comme je l'ai dit à l'époque, mon passage au PSG n'était pas quelque chose que je souhaitais. Je ne voulais pas quitter Barcelone et c'est arrivé du jour au lendemain"

Un rendez-vous qui s'annonce particulier pour les deux parties, comme l'a confié son coéquipier Jordi Alba en zone mixte à l'issue du match face à Palmeiras : "Ce que Leo veut c'est gagner des matches. je connais ses sentiments pour le Barça mais envers le PSG... Il y est resté deux ans et ce qu'il a vécu, lui seul le sait".

Une rencontre qui permettra aussi à Luis Enrique de retrouver des anciens joueurs qu'il a dirigé lorsqu'il était à la tête du FC Barcelone. Luis Suarez n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur son ancien coach : "C'est l'un des entraîneurs les plus importants de ma carrière. J'avais déjà une âme de compétiteur mais il l'a encore renforcée". Une joie de retrouver le technicien, partagée par l'Argentin Javier Mascherano : "J'ai une relation très spéciale avec lui et sa famille. Ce sera un moment particulière de l'affronter".

Le vainqueur de cet Inter Miami - PSG rencontrera Flamengo - Bayern Munich / Benfica (selon le deuxième du groupe C) en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs.