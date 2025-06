"C'est un problème de fond" : le coup de gueule de Griezmann

Après l'élimination de l'Atlético Madrid de la Coupe du monde des clubs, Antoine Griezmann a poussé un coup de gueule.

Auteur d'une prestation solide face à Botafogo, élu homme du match, Antoine Griezmann n'a pas pu empêcher l'élimination de sa formation de la Coupe du monde des clubs. Avec un total de six points, comme le PSG et Botafogo, les Colchoneros paient leur carton pris face aux Parisiens en début de compétition (4-0). Le Tricolore ne cherche aucune excuse, le problème est interne : "Peu d'équipes sortent avec six points mais c'est notre cas. Il faut l'assumer. On a beaucoup de choses à revoir. Il faut commencer par nous même, de l'intérieur. Il n'y a que le travail" a-t-il déclaré en conférence de presse.

Alors que l'Atlético Madrid s'estime avoir été lésé par l'arbitrage, pour Antoine Griezmann pas question de se cacher derrière cette excuse : "Il ne faut pas se focaliser sur les arbitres. Un match dure 90 minutes. On a eu le temps de gagner, de marquer. C'est à nous de faire la différence. C'est un travail et un problème de fond".

Désormais, le Français veut rebondir. Une erreur de parcours qui va permettre de gommer les imperfections de son équipe : "Il faut se concentrer sur ce qu'on doit améliorer pour gagner. Tout le monde peut s'améliorer. Parfois on n'est pas au niveau, il faut résoudre ça". 3es de Liga derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, l'Atlético Madrid espèrera "titiller" les deux mastodontes la saison prochaine. De son côté, Antoine Griezmann entamera sa 10e saison avec les Colchoneros.