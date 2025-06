Lamine Yamal annoncé en Corée du Sud

Le prodige espagnol est attendu en Corée du Sud pour y disputer un match amical.

C'est une venue qui a de quoi faire frémir du côté de la Corée du Sud. Lamine Yamal, présenté comme le nouveau Messi, va débarquer à Daegu dès le 4 août prochain. Une arrivée, non pas sous forme de transfert, mais pour y disputer un match amical de préparation avec le FC Barcelone. Au Daegu Stadium, qui faisait parti d'un des stades de la Coupe du monde 2002 organisée conjointement entre le Japon et la Corée du Sud, le FC Barcelone affrontera le Daegu FC. Si le club coréen, rival du Seoul FC, est loin d'être un mastodonte du paysage footballistique local (un seul titre à son palmarès, la Coupe de Corée du Sud en 2018), il permettra aux Coréens de voir évoluer un cador européen, et son porte étendard, Lamine Yamal.

L'arrivée de la pépite catalane est particulièrement attendue alors que le Daegu Stadium présente une capacité d'environ 65 000 places. L'ailier du FC Barcelone a totalement explosé cette saison sous les ordres d'Hansi Flick, lui qui affiche 8 buts et 15 passes décisives en Liga. Yamal, qui figure comme l'un des grands favoris au Ballon d'or aux côtés de son coéquipier Raphinha et Ousmane Dembélé a changé de dimension, désormais devenu une véritable star planétaire.

Ce n'est pas la première fois que le FC Barcelone va disputer un match en Corée du Sud. Les Barcelonnais étaient venu jouer en 2004 et plus récemment en 2010, où les Blaugranas avaient affronté la K-League All Star (victoire 5-2).