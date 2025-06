Le PSG se loupe et voit s'échapper un petit joyau au Barça

Courtisé par le PSG, ce joyau a préféré prolonger au Barça.

Le FC Barcelone a opéré un très joli coup sur le marché des transferts en parvenant à conserver une véritable pépite pour l'avenir. Le joueur formé à la Masia a décidé de rester fidèle au Barça bien que le Paris Saint-Germain lorgnait sur lui. Alexander Walton, 19 ans, a même personnellement appelé Luis Enrique pour décliner son offre.

Formé à Gava et devenu un véritable pilier du Juvenil A du Barça, Alexander Walton sort d'une splendide saison de 40 matches et d'un triplé avec son équipe. Joan Laporta, avec son directeur sportif Deco, ont enclenché rapidement la seconde pour prolonger le joueur. Walton apparaissait comme une solution limpide : jeune, talentueux et qui a la capacité de suppléer Baldé et Koundé dans les couloirs. Le président du FC Barcelone chercherait même à en faire l'un des visages du renouveau du club les prochaines saisons, tout en en correspondant aux demandes actuelles d'Hansi Flick : de la vitesse et une bonne lecture du jeu. Le latéral espagnol intégrera ainsi le groupe professionnel dès la saison prochaine. Une preuve de la confiance accordée par la direction catalane au jeune joueur. De quoi lui donner envie de prolonger l'aventure blaugrana.

En effet, le Barça avait de la concurrence sur le dossier puisque Paris s'était montré particulièrement intéressé avec Luis Enrique en première ligne. Selon Diario Sport, le joueur a personnellement appelé le coach parisien pour lui faire savoir qu'il refuserait l'offre. Un coup dur pour le club de la capitale qui cherchait à renforcer ses couloirs pour faire souffler Achraf Hakimi et Nuno Mendes.