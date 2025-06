239 000 tests antidopage, 1300 positifs... Des chiffres impressionnants révélés

L'agence Mondiale Antidopage a publié un rapport sur les contrôles effectués en 2023.

L'Agence Mondiale Antidopage (AMA) l'avait annoncé début 2023, elle allait intensifier les contrôles partout dans le monde. Résultat, le rapport dressé par l'organisme est impressionnant : près de 239 000 contrôles pour plus de 1300 cas positifs enregistrés sur l'année 2023. Ces contrôles, qui visaient en grande majorité des sports olympiques à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024 à l'époque, ont été largement plus nombreux que les années précédentes (environ 207 000 en 2021 et 218 000 en 2022).

Dans les dopages positifs les plus fréquents, les stéroïdes anabolisants restent les produits plus détectés avec 1660 cas, devant les diurétiques avec 554 cas et les stimulants (464 cas). Au niveau des disciplines, l'haltérophilie conserve sa triste première place avec un taux de positivité de 1,8% (214 cas sur 12 103 échantillons). Largement devant la lutte (1,1%) et, de manière assez surprenante, le patin à roulettes avec 1% de positivé. L'AMA a largement ciblé les sports les plus susceptibles de présenter des cas positifs : l'athlétisme est en tête avec plus de 40 000 échantillons, suivi du football (35 511) et du cyclisme (24 969).

Au niveau de la répartition géographique des tests, la Chine a été la plus ciblée (28 197 tests, 0,2% positifs) devant l'Allemagne (15 153 tests, 0,4%) et la France qui complète le podium avec 11 368 tests pour un pourcentage de positivité de 0,9%. L'AMA l'a d'ores et déjà annoncé, le rapport pour l'année 2024 sera publié avant la fin de l'année.