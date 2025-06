Messi ou Maradona ? Aucun des deux, il a choisi "le meilleur de tous les temps"

Un légendaire entraîneur argentin a dévoilé qui était le meilleur joueur de tous les temps.

Il est l'un des rares entraîneurs à avoir dirigé à la fois Lionel Messi et Diego Maradona. Cet ancien sélectionneur argentin a dévoilé qui était le plus grand joueur de tous les temps, et sa réponse est Brésilienne.

Alfio Coco Basile a livré ses trois monstres du football : Lionel Messi, Diego Maradona et Pelé. Mais selon lui, le plus fort était le joueur auriverde : "Pelé avait tout : la taille, le dribble, le jeu de tête. Impressionnant" a-t-il avoué. Et l'Argentin sait de quoi il parle. Avant de devenir entraîneur, Alfio Basile a eu l'occasion de défier Pelé lorsqu'il était défenseur au Racing Club. Il se souvient de la forte personnalité du Brésilien : "C'était un tueur. Si tu le touchais, il t'avait déjà brisé trois coéquipiers".

Basile ne sous estime pas du tout ses deux confrères argentins Maradona et Messi, bien qu'ils soient "différents" selon lui : "Messi est plus buteur, Maradona plus stratège, c'est la différence entre les deux". Si l'ex sélectionneur de l'Albiceleste a une préférence pour le roi Pelé, il préfère parler d'un "trident sacré" du football.

Alfio Basile a une carrière impressionnante. A la tête de l'Argentine, il a remporté deux Copa America et une Coupe des confédérations. En clubs avec Boca Juniors, il a glané une Coupe Sud-américaine. Lors de sa seule expérience en Europe, à l'Atlético Madrid, il a soulevé une Coupe du Roi. En tant que joueur, il a aussi décroché la Copa Libertadores avec le Racing Club en 1967.