DIRECT. Lyon rétrogradé en Ligue 2 : les recours possibles, un délai encore "long" pour l'OL

A la sortie de l'audition, l'Américain se disait plus que confiant face à la DNCG. "Grâce à l’investissement de nos partenaires financiers, nous avons investi pas seulement pour la DNCG mais aussi pour la validation du processus de licence UEFA [...] Notre situation financière s’est améliorée de façon spectaculaire. Ça reste un processus d’évaluation et on fait confiance à la DNCG pour analyser l’ensemble du dossier. Ils (la DNCG) connaissent notre modèle. Notre situation économique s’est grandement améliorée, on a diminué drastiquement nos dépenses, la masse salariale et nos anciens contrats prennent fin. Donc, en termes de profits pour l’an prochain, on est très confiants. Maintenant, c’est simplement une question d’équilibrer notre modèle économique, ce que nous sommes en capacité de faire compte tenu des liquidités que va toucher Eagle Group."

08:59 - La réaction de Jean-Michel Aulas

"C’est un choc. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l’Olympique Lyonnais. Je pense d’abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters tellement fidèles, et à tous ceux pour qui l’OL est bien plus qu’un club. Pendant 36 ans, j’ai veillé à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J’ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd’hui, c’est la tristesse qui domine. Et une immense incompréhension. Par respect pour les institutions, et dans la retenue que m’impose aussi la disparition de Bernard Lacombe, je ne commenterai pas davantage à ce stade. Je n’ai pas encore connaissance des attendus de la décision. Je souhaite de tout mon cœur que l’appel, et les garanties que pourra apporter l’OL — et surtout celles de John Textor et de ses associés au sein d’Eagle Football Holding — permettront de revenir sur cette situation inédite. Je resterai, comme je l’ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l’avenir de notre club" a-t-il lancé sur X.