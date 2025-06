DIRECT. Lyon rétrogradé en Ligue 2 : Textor laisse la main à Michele Kang pour sauver l'OL et se dit "fier"

L'Olympique lyonnais (OL) a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG ce mardi. Face à cette décision, le club a fait appel et Textor a démissionné de ses fonctions.

Ce mardi 24 juin, le président du club de foot lyonnais, John Textor, et le directeur, Michael Gerlinger, étaient auditionnés par la DNCG ou encore la Direction nationale du contrôle de gestion, rapporte L'Équipe. Les deux hommes ne sont visiblement pas parvenus à convaincre l'instance indépendante chargée de surveiller les comptes des clubs de foot professionnel français.

Le club lyonnais a ainsi été à nouveau rétrogradé en Ligue 2, d'un strict point de vue administratif. Le président et le directeur du club n'ont pas réussi à faire revenir la commission sur sa décision déjà prise en novembre dernier. Elle a donc confirmé la relégation du club rhodanien en deuxième division, en vertu de l'article 11 de la DNCG. Toutefois, l'OL a encore la possibilité de faire appel de cette décision, notamment s'il a de nouveaux éléments à présenter qui pourraient faire infléchir la position de la DNCG en première instance. En hiver dernier, le club avait été relégué à titre conservatoire. En cause : des garanties demandées par le gendarme financier du foot professionnel n'avaient pas été apportées. Le club lyonnais ne pouvait pas se vanter avec une dette de 175 millions d'euros. Il était difficile d'imaginer un autre scénario que la relégation administrative.

La DNCG avait demandé de présenter des budgets prévisionnels garantis. Aucun transfert potentiel ne pouvait être intégré au budget. Et pourtant, John Textor a inclus dans le budget des transferts potentiels de joueurs de Botafogo...

Quels recours possibles ?

La première étape est d'interjeter l'appel, Lyon a un délai de 7 jours pour le faire. Le club devrait d’abord se tourner vers la commission d’appel de la DNCG qui ne dépend pas de la Ligue (LFP) mais de la Fédération française de football (FFF). John Textor peut également saisir directement le comité national olympique du sport français (CNOSF), mais l'option est peu probable comme l'indique un avocat auprès de L'Equipe. "Cela ne servirait pas à grand-chose puisque, en général, le CNOSF attend que la commission d’appel ait statué". Devant la commission d’appel de la DNCG, le président de l'OL pourra tenter de justifier que les sommes promises sont bien arrivées sur les comptes du club. En cas de nouvelle décision négative, il pourrait finalement se tourner vers le CNOSF. En cas de nouvel échec, il restera le tribunal administratif de Paris. Cela veut dire que Lyon a encore quelques semaines pour préparer son dossier et sa défense. Une réponse définitive pourrait arriver à la fin du mois de juillet.

"Par ailleurs et toujours à peine d’irrecevabilité, tout document et/ou engagement nouveau que le club appelant voudrait présenter devra être impérativement produit au plus tard lors de son audition devant la commission d’appel et être, à cette date, dûment concrétisé", précise le règlement de la Ligue.