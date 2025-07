Lyon en Ligue 2 : la décision définitive est imminente, ce que doit faire l'OL pour se sauver

Selon les dernières informations, Lyon va passer son examen ce mercredi 9 juillet et le verdict pourrait tomber quelques heures après.

Sanctionné d'une rétrogradation en Ligue 2 par la DNCG il y a quelques jours, l'Olympique lyonnais va connaître la décision définitive dans quelques heures. En effet, le club rhodanien qui a décidé de contester cette décision en faisant appel verra son avenir en grande partie scellé ce mercredi. Selon les dernières informations, le verdict est même attendu le jour même.

La DNCG, véritable tour de contrôle des finances des clubs de football français, avait pris la décision de rétrograder le club parmi l'élite du pays, le 24 juin dernier. Toutefois, une nouvelle porte s'est entre-ouverte avec cette audition en appel.



Depuis l'annonce de cette rétrogradation, des changements significatifs ont vu le jour dans l'organigramme du club. John Textor, figure emblématique de la holding Eagle Football, a décidé de se mettre en retrait suite aux difficultés rencontrées. Ce retrait a ouvert la voie à Michele Kang, déjà engagée avec l'équipe féminine, pour prendre en main la destinée du club masculin, épaulée par Michael Gerlinger, nouveau directeur général. Ces changements illustrent une volonté de renouveau et de stabilisation financière, nécessaires pour rassurer la DNCG. Selon L’Équipe, le club rhodanien doit maintenant injecter la somme de 200 millions d’euros pour se sauver et tenter de satisfaire la DNCG. En effet, le média rapporte que 100 millions d’euros doivent être apportés immédiatement, et 100 autres millions doivent être garantis pour le reste de la saison.

La DNCG attend du club qu'il clarifie la répartition de ces sommes et démontre la solidité de ses finances. Tout repose sur la capacité de l'OL à réunir les fonds manquants et à les allouer correctement, en toute transparence. En cas de décision favorable, l'OL verrait ses ambitions européennes renouvelées. Rester en Ligue 1 ouvrirait la voie à une potentielle participation à la Ligue Europa, sous réserve que l'UEFA résolve la question des liens entre multipropriétés, notamment avec Crystal Palace. En revanche, une descente en Ligue 2 redistribuerait les cartes : Strasbourg récupérerait la place européenne de l'OL, et Lens prendrait celle de Strasbourg en Ligue Conférence.