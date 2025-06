Lyon en Ligue 2 : un recours encore possible, quelles sont les démarches ?

L'Olympique lyonnais (OL) a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG ce mardi. Face à cette décision, le club peut encore faire appel.

La nouvelle fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du football professionnel français. Ce mardi 24 juin, le président du club de foot lyonnais, John Textor, et le directeur, Michael Gerlinger, étaient auditionnés par la DNCG ou encore la Direction nationale du contrôle de gestion, rapporte L'Équipe. Les deux hommes ne sont visiblement pas parvenus à convaincre l'instance indépendante chargée de surveiller les comptes des clubs de foot professionnel français.

Le club lyonnais a ainsi été à nouveau rétrogradé en Ligue 2, d'un strict point de vue administratif. Le président et le directeur du club n'ont pas réussi à faire revenir la commission sur sa décision déjà prise en novembre dernier. Elle a donc confirmé la relégation du club rhodanien en deuxième division, en vertu de l'article 11 de la DNCG. Toutefois, l'OL a encore la possibilité de faire appel de cette décision, notamment s'il a de nouveaux éléments à présenter qui pourraient faire infléchir la position de la DNCG en première instance. En hiver dernier, le club avait été relégué à titre conservatoire. En cause : des garanties demandées par le gendarme financier du foot professionnel n'avaient pas été apportées. Le club lyonnais ne pouvait pas se vanter avec une dette de 175 millions d'euros. Il était difficile d'imaginer un autre scénario que la relégation administrative

"On est plutôt satisfait"

Malgré cette décision, le président du club se dit satisfait de ses performances purement sportives cette saison : "On est plutôt satisfait. La DNCG est au courant de ce qu'on a proposé. Vous pouvez le voir, notamment la vente de Crystal Palace. On a aimé ce qu'il s'est passé cette année. On a amené beaucoup d'argent, on a fait notre boulot. J'ai assez d'argent pour assurer l'avenir", explique John Textor dans un article de So Foot.