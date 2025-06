France - Allemagne : "La rage de ne pas perdre".. Gérald Baticle annonce la couleur aux Allemands

Malmenée depuis le début de l'Euro Espoirs, l'équipe de France défie l'Allemagne ce mercredi soir l'Allemagne en demi-finale. Depuis le début de la compétition, les Bleuets s'appuient sur leur force de caractère.

Une demi-finale alléchante au programme du championnat d'Europe U21 entre les deux nations les plus prolifiques de la compétition ! Ce mercredi, la France et l'Allemagne s'affrontent pour décrocher l'un des deux tickets pour la finale. Si les Allemands ont sorti l'Italie dans un match fou (3-2), les Bleuets ont renversé le Danemark (3-2) dans les dix dernières minutes grâce à des réalisations de Quentin Merlin et Mathys Tel. Une force de caractère mise à l'honneur une nouvelle fois après un scénario similaire en phase de poules contre la Géorgie. En conférence de presse, Gérald Baticle a salué l'état d'esprit de ses joueurs : "En novembre, on a été menés deux fois 2-0 contre l'Italie et contre l'Allemagne (avant d'égaliser lors de matches amicaux, NDLR) et j'avais ressenti une grosse force de caractère. On a eu cette rage de ne pas perdre, et on a construit sur cet état d'esprit. On a cette foi et ce mental qui nous permettent de rester dans les matches, de revenir et d'aller chercher les joies dans les dernières secondes".

Face à l'équipe qui a inscrit le plus de buts dans cet Euro U21, Gérald Baticle s'attend à une rencontre compliquée : "Nous nous sommes entraînés et avons fait en sorte que les joueurs qui avaient moins de temps de jeu gardent la forme. Nous avons continué à travailler collectivement pour pouvoir réunir les ingrédients d'un bon match. Nous avons aussi regardé des vidéos pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Nous mettons toujours de l'énergie pour essayer d'améliorer notre jeu. L'Allemagne est une très bonne équipe, une puissance du football mondial et européen. Elle a beaucoup de points forts et beaucoup d'individualités, nous allons donc affronter un adversaire redoutable. Mais nous avons aussi des atouts dans notre jeu et nous voulons montrer ce que nous savons faire".

Cadre chez les Bleuets, Castello Lukeba a confié préférer éviter de telles situations : "Le mieux, c'est de ne pas s'habituer à ça, et de pouvoir finir le match le plus tôt possible. Mais c'est vrai que ça démontre un caractère très fort dans l'équipe, et c'est plutôt positif pour la suite". L'ancien défenseur de l'Olympique lyonnais s'est livré sur les qualités allemandes : "L'Allemagne est une équipe très forte en attaque, mais nous avons aussi des joueurs forts dans notre équipe. Et nous ne devons pas nous concentrer sur eux, mais sur nous-mêmes. Si nous faisons ce que nous avons à faire et si nous mettons en pratique ce que le sélectionneur nous demande, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Nous sommes des compétiteurs". Le vainqueur de cette demi-finale affrontera l'Angleterre ou les Pays-Bas en finale samedi à 21h.

"Ce sera un match difficile"

Révélation de l'Allemagne dans cette compétition, l'attaquant Nick Woltemade en est sûr : l'affiche France - Allemagne est indécise : "Ce sera un match difficile, c'est sûr. Mais il y a le rythme du tournoi et nous allons le faire. Je sais que nous serons prêts, ils ont une bonne équipe, nous avons une bonne équipe, et les meilleurs joueurs de cette tranche d'âge jouent les uns contre les autres. Ce sera extraordinaire". Le meilleur buteur du tournoi a été rejoint dans son discours par son sélectionneur, Antonio Di Salvo : "La France est une bonne équipe. Ils sont revenus au score et ont gagné [en quarts de finale] et ils ont fait la même chose contre la Géorgie. Nous les avons joués en novembre et c'est une grande nation qui a des joueurs incroyablement bons. Même s'il manque quelques joueurs, ils sont vraiment bons. Mais nous sommes aussi bons et nous attendons ce match avec impatience".

À quelle heure débute France - Allemagne ?

Le coup d'envoi de la demi-finale du championnat d'Europe Espoirs opposant la France à l'Allemagne est prévu mercredi 25 juin à 21h00 à la Košice Football Arena de Košice (Slovaquie).

Sur quelle chaîne regarder France - Allemagne ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Europe Espoirs, BeIN Sports 1 diffusera la demi-finale entre la Mannschaft et les Bleuets. W9 assurera également la retransmission en clair.

Comment suivre France - Allemagne en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de l'Euro Espoirs entre les Français et les Allemands sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur M6+.

Quelles sont les compositions probables de France - Allemagne ?

France : Restes (G) - Sildillia (ou Doukouré), Matsima (cap.), Lukeba, Q.Merlin - Cissé, Agoumé, Lepenant - Lemaréchal (ou Barry), Tel, Odobert.

Restes (G) - Sildillia (ou Doukouré), Matsima (cap.), Lukeba, Q.Merlin - Cissé, Agoumé, Lepenant - Lemaréchal (ou Barry), Tel, Odobert. Allemagne : Atubolu (G) - Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown - Reitz, Martel, Nebel - Gruda, Tresoldi, Woltemade.

Quels sont les pronostics de France - Allemagne ?