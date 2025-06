Avec 190 millions, cette équipe a l'effectif le plus valorisé au monde

Le FC Barcelone voit sa réévaluation exploser et passe une barre symbolique.

Un rapport effectué par Transfermrkt révèle les clubs les plus réévalués au monde après la saison 2024-2025. En tête de ce classement, le club qui a connu la plus forte croissance a réalisé une superbe saison avec un triplé : le FC Barcelone. Grâce au tryptique Liga - Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne, en plus d'une demi-finale de ligue des champions, le club de Joan Laporta a vu l'explosion de plusieurs de ses talents à l'image de Lamine Yamal. La valeur de son effectif a grimpé de 190 millions d'euros depuis septembre dernier pour porter la valeur total du club catalan à 1,07 milliards d'euros. Les Blaugranas passent ainsi le cap symbolique du milliard en termes de valorisation, de quoi dépasser d'une courte tête le Paris Saint-Germain et ses 1,06 milliards d'euros de valeur.

La formation de luis Enrique connaît elle aussi une revalorisation importante d'environ 176 millions d'euros, notamment grâce à une campagne européenne historique et la première Ligue des champions du club. Le troisième club de plus réévalué cette saison est Portugais : le Sporting. Une évaluation globale augmentée de 118 millions d'euros, atteignant une valeur totale de 511 millions. L'Eintracht Francfort a aussi atteint cette barre de plus de 100 millions de revalorisation sur la saison, de quoi porter sa valeur globale à 355 millions d'euros.

Avec cette réévaluation importante, le FC Barcelone se hisse ainsi parmi les quatre clubs à la valeur la plus forte au monde, derrière le Real Madrid, Manchester City et Arsenal.