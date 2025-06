"John Textor nous a enfumés" : la colère noire de Sidney Govou

Ancienne légende de l'OL, Sidney Govou a fait part de sa colère au Parisien.

Un cataclysme pour Lyon et le football français. Ce mardi 24 juin, la DNCG a rétrogradé administrativement l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Si les Gones peuvent encore faire appel, la situation s'annonce particulièrement délicate. Interrogé par Le Parisien, l'ancienne légende de l'Olympique Lyonnais, Sidney Govou, est très critique.

"Je serai triste quand ce sera définitif. Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis surpris et énervé. Encore une fois, John Textor nous a enfumés. Cela ne passe pas. C'est un beau parleur, toujours de belles paroles mais, à l'arrivée, les actes ne suivent pas. J'en veux à lui et à ceux qui l'entourent. Je ne le connais pas ce monsieur. Peut-être qu'il aime le football, qu'il va au stade, je ne peux pas juger cela. Mais son mode de fonctionnement n'est pas le bon. J'en veux aux gens qui sont à Lyon et qui ont soufflé de mauvaises choses à l'oreille de monsieur Textor. Il va falloir que ces gens-là assument leurs responsabilités. Dans ce club, personne ne parle. Textor, de temps en temps, vient avec son chapeau (de cow-boy) et dit ce qu'il a envie de dire ! Aujourd'hui, dans les réunions, personne ne sait, par exemple, le financement du futur centre de formation."