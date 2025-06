John Textor : ce "supporter de Botafogo" doit partir, le récit de plusieurs années cataclysmiques

Président et actionnaire de l'OL, John Textor est sous le feu des critiques après l'annonce de la rétrogradation de l'OL.

Il s'est avancé avec confiance au moment de sortir de son audition de la DNCG mardi 24 juin, John Textor et l'OL ont finalement la gueule de bois. Relégué en Ligue 2, le patron de Lyon est sur le banc des accusés. Les Bad Gones, groupe de supporters lyonnais, ont partagé un e-mail envoyé à John Textor le 12 juin dernier, signé avec le Kop Virage Nord, dans lequel les fans de Lyon demandaient des comptes et posaient des questions au propriétaire qui n'a jamais répondu.

Ce mardi, en plus de ce mail, un texte limpide et accusateur a été lancé. "John Textor n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais, écrivent les Bad Gones sur X ce mardi. Nous appelons ses nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clefs de l'Olympique lyonnais à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts qui lui ont été faits. "

Des années très compliquées

Et dès l'achat de l'OL en juin 2022, l'arrivée de John Textor et son achat ont été repoussés à plusieurs reprises à cause notamment de la multipropriété car Eagle Football détenait également Botafogo (Brésil), Molenbeek (Belgique) . "Il reste aux parties à finaliser dans les prochaines semaines la documentation juridique, notamment pour les principaux financements d'Eagle Football" avait expliqué l'ancienne direction à l'époque. La vente a été finalisée le 19 décembre de la même année. Si dans un premier temps Jean-Michel Aulas devait rester à son poste de président exécutif pendant trois années afin de préparer une transition, ce dernier a été écarté de ses fonctions le 5 mai 2023. Très rapidement, face au manque de garanties apportées selon la DNCG par John Textor, l'instance impose à Lyon un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutations sur les transferts. L'instance ne tient pas compte des ressources globales de la totalité de la galaxie Eagle, mais ne juge que les fonds propres du club. Grâce à certaines ventes et notamment Barcola au PSG, la sanction est levée.

Finalement, cela n'a pas suffit pour Lyon car au 31 décembre dernier, Eagle Football Group (ex-OL Groupe) présentait un endettement financier net de trésorerie de 540 millions d'euros (contre 463 six mois plus tôt). La DNCG avait de son côté prononcé une rétrogradation administrative en Ligue 2 en novembre. Le président avait répondu avec certitude que l'OL ne serait pas "rétrogradé". L'homme d'affaires américain promettait entre autres une entrée à la bourse de New York de sa holding, ainsi que des ventes des parts de Crystal Palace (qu'il a fait il y a quelques jours). Mais rien n'y fait, la DNCG n'a pas jugé le dossier valide et donnera des détails sur sa décision dans quelques jours.