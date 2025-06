Le Barça annonce la date du retour au Spotify Camp Nou

Une gigantesque campagne a été lancée sur la réouverture du stade mythique du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a lancé une campagne ambitieuse pour marquer le retour tant attendu au Spotify Camp Nou. Cette réouverture partielle de l'enceinte mythique se déroulera le 10 août 2025, à l'occasion du Trophée Joan Gamper, un rendez-vous qui promet d'être un véritable raz-de-marée d'émotions pour les fidèles du club. Avec le slogan "Tornem a casa, vibrem", le Barça cherche à renouer avec ses fans à travers une expérience unique et immersive.

Mais ce retour ne concerne pas seulement les portes du stade qui s'ouvrent. Il s'agit surtout d'un projet d'avenir ambitieux, intégré dans le cadre de l'Espai Barça. Ce projet vise une refonte majeure à différents niveaux : sportif, architectural et institutionnel. Le nouveau Spotify Camp Nou se veut être un trait d'union entre le Barça et son environnement immédiat, de Les Corts à Barcelone en passant par la Catalogne, renforçant ainsi ses liens avec sa communauté de cœur.

La campagne dévoilée ce mercredi matin via les canaux officiels du Barça, s'articule autour du thème de la "vibration collective". Pour donner vie à cette vague de vibrations, le Barça a concocté une composition musicale inédite qui marie des instruments traditionnels catalans, comme la gralla, à des sons résolument modernes. Cette œuvre sonore sème l'émotion et l'appartenance, dessinant ainsi l'identité musicale de ce renouveau et suscitant une véritable cuvée d'énergie positive parmi les supporters. Les rues de Barcelone en résonnent, alors que des haut-parleurs mobiles diffusent cette mélodie dans toute la ville, créant un engouement palpable et glissant une touche de mystère dans l'air ambiant. L'apothéose est atteinte avec un clip officiel qui fait le pont entre les émotions vibrantes des fans et la nouvelle réalité architecturale du stade.

Pour sublimer cette grande fête du retour, des images des grandes figures de l'histoire du club—de Ronaldinho à Messi, en passant par Cruyff et Deco—sont projetées sur des lieux emblématiques, portant le message vibrant "Le Barça est ma maison". Ce lancement s'inscrit dans les célébrations du 125ème anniversaire du FC Barcelone, une belle manière de marquer le coup avant de tourner la page du passage par l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Les travaux du Spotify Camp Nou se poursuivent pour parachever ce projet titanesque. Parmi les tâches restantes : la finalisation de la troisième tribune, le coin VIP, la pose de la toiture et l'aménagement intérieur.