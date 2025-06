L'Arabie Saoudite prête à mettre 185 millions sur cette star

L'Arabie Saoudite veut attirer cette star dans ses filets

Comme depuis quelques années, l'Arabie Saouite est prête à frapper très fort sur le marché des transferts estival. Selon plusieurs sources coréennes, le Royaume chercherait à attirer l'une des grandes figures de Tottenham sur cette dernière décennie : Heug min Son. A 32 ans et malgré une saison mitigée, l'attaquant ferait l'objet d'une offre dantesque d'environ 185 millions d'euros. Le capitaine des Spurs, bien moins intouchable que les saisons précédentes dans la hiérarchie des Spurs pourrait partir.

Si le président du club londonien, Daniel Levy, sait à quel point un départ d'Heug-min Son serait un choc pour les supporters tant il incarne Tottenham depuis 10 ans, l'aspect financier et sportif prévaut. Cette vente permettrait en effet de réinvestir immédiatement dans des renforts plus jeunes, avec l'ailier de Crystal Palace Eberechi Eze en première ligne, dont la clause libératoire est d'environ 80 millions d'euros. Auteur d'une jolie saison avec les Eagles (8 buts et 8 passes décisives), le joueur de 26 ans est la cible prioritaire du coach de Tottenham, Thomas Frank. Alors que le club a déjà enregistré l'arrivée de Mathys Tel en provenance du Bayer Munich, les Spurs pourraient aligner une équipe compétitive. Pour cela il faudra sacrifier l'icône du club depuis son arrivée en 2015, Heung Min Son. Selon TalkSPORT, le Coréen est au coeur d'un bras de fer entre trois clubs saoudiens : Al-Ahli, Al-Nassr and Al-Qadsiah.