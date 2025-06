Presque tout le monde peut jouer au Bayern Munich mais pas lui selon Kompany

Ce joueur du Bayern Munich est laissé de côté par son coach Vincent Kompany.

Alors que le Bayern Munich a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs malgré sa défaite face au Benfica (1-0), le coaching de Vincent Kompany fait débat. En cause, la non-utilisation du jeune joueur prometteur Adam Aznou.

Pas moins de 19 joueurs ont été utilisés par Kompany qui a décidé de procéder à du turnover pour cette Coupe du monde des clubs. Si certains ont déçu comme Leroy Sané, Sacha Boey ou encore Raphael Guerreiro, tous en partance, un nom reste désespérément sur la touche, celui du latéral gauche de 19 ans Adam Aznou. En trois rencontres, le joueur n'a eu droit qu'à huit petites minutes de jeu alors que le vétéran Guerreiro a enchainé trois titularisations malgré des prestations mitigées.

Une situation qui a de quoi interroger. Aznou, prêté la saison dernière à Valladolid, a gagné de l'expérience en devenant titulaire dans le club espagnol. Son retour avait de quoi promettre de belles choses comme l'avait annoncé le directeur sportif du club bavarois, Christoph Freund : "Il a progressé, il doit maintenant franchir un cap avec les pros". Problème, le Marocain ne dispose d'aucune possibilité de prouver sa valeur.

Une stagnation dans la hiérarchie qui embête Aznou. Le latéral a fait par de son mécontentement au micro de Gerard Romero dans un stream : "Je veux jouer. Si ce n'est pas au Bayern, on devra trouver une solution". Une déclaration qui en dit long sur l'ambition d'Aznou, d'autant plus que l'ancien président du club Karl-Heinz Rummenigge avait rappelé l'importance de développer de jeunes talents : "On doit sortir un jeune par an comme Pavlovic ou Stanisic" a-t-il lâché dans un entretien pour Welt.