La situation préoccupante d'un joueur du Real

Un joueur star du Real Madrid est mis de côté par Xabi Alonso.

Alors que le Real Madrid s'avance pour son dernier match de poule de la Coupe du monde des clubs (face à Salzbourg) avec la ferme intention d'assurer une première place, un joueur star du club broie du noir. Laissé sur le banc face à Pachuca (3-1), l'ailier de la Maison Blanche Rodrygo semble sortir des plans de Xabi Alonso. Une mise à l'écart totale qui n'a pas échappé aux médias madrilènes qui y voient un tournant dans son avenir avec le club merengue.

Selon Marca, Rodrygo semble avoir perdu sa place dans le système de Xabi Alonso. Alos que le technicien espagnol avait opéré quatre changements offensifs face à Pachuca, il n'a pas inclut le Brésilien. Victor Munoz, jeune joueur issu du centre de formation, lui a même été préféré en fin de match. Ils existeraient différentes raisons quant à cette mise à l'écart. D'abord, l'éclosion d'Arda Guler, étincelant avec le Real ces dernières semaines, en plus de l'arrivée de Franco Mastantuono, véritable pépite argentine.

Alors que son contrat le lie avec le Real Madrid jusqu'en 2028, l'avenir de Rodrygo semble plus qu'incertain. A un an de la Coupe du monde 2026, l'ancien joueur de Santos pourrait envisager un départ pour retrouver du temps de jeu et une place de titulaire. Il pourrait ainsi rebondir du côté de la Premier League ou Arsenal ou encore Manchester City ont déjà fait part de leur intérêt. Les clubs saoudiens Al Hilal et Al Nassr pourraient aussi proposer une offre ambitieuse pour l'attaquant brésilien.