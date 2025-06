Mbappé porte plainte contre le PSG, mais pourquoi ?

Malade et forfait à la Coupe du monde des clubs, le Français s'attaque une nouvelle fois au club de la capitale.

Une histoire qui ne s'arrêtera jamais. Une information judiciaire a été ouverte mardi 24 juin contre X pour harcèlement moral après une plainte déposée par le joueur du Real Madrid Kylian Mbappé contre son ancien club, a indiqué jeudi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Deux juges d'instruction ont été désignés pour cette affaire, a précisé une source proche du dossier, pour enquêter sur les accusations du joueur, qui évolue désormais au Real Madrid depuis un an. Selon les informations du dossier, Kylian Mbappé a déposé une plainte à Paris le 16 mai pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature, dénonçant notamment son placement à l'été 2023 dans le "loft" du PSG (une pratique qui consiste en une mise à l'écart des joueurs). Cette plainte n'est pas isolée. Dès janvier 2024, le Syndicat des footballeurs et footballeuses professionnels avait porté plainte contre X, accusant de harcèlement moral et d'extorsion les différents clubs mettant en place ces "lofts" pour mettre délibérément à l'écart certains joueurs afin, selon le syndicat, de "maximiser le prix des transferts".

Cette plainte s'ajoute à la longue procédure financière qui oppose le Français au club vainqueur de la Ligue des champions cette année.