Condamné pour avoir frappé un chat, il est dans le viseur d'un grand club européen

Condamné pour maltraitance animale, ce joueur est la cible d'un gros club européen.

Sous contrat avec West Ham mais prêté en Arabie Saoudite cette saison, ce défenseur pourrait rebondir dans un club européen huppé, malgré son passé entaché d'une condamnation pour maltraitance animale. Selon Deportes Cope, Kurt Zouma serait dans le viseur de Valence.

Le défenseur central de 30 ans, autrefois un grand espoir de Chelsea, est à la recherche d'un second souffle dans sa carrière. Au delà de ses qualités physiques indéniables et de son expérience en Premier League de plus de 300 matches (entre Chelsea, Stoke, Everton et West Ham), le Français reste un joueur entaché par une affaire de maltraitance animale qui a marqué les esprits.

En 2022, une vidéo virale le montrait en train de frapper ses chats. Une image qui avait choqué le monde du football et bien au delà, poussant plus de 150 000 personnes à signer une pétition réclamant des poursuites judiciaires. La société de protection animale britannique avait alors ouvert une enquête et retiré l'animal à son propriétaire. Zouma avait ensuite été suspendu deux semaines par son club en plus de voir sa réputation largement entamée.

Depuis, malgré quelques apparitions avec West Ham, le défenseur n'a jamais vraiment retrouvé de sa superbe, que ce soit sur le terrain ou dans le cœur des supporters. Valence pourrait lui permettre de changer d'air. Le club espagnol, habitué aux bonnes affaires sur le marché, pourrait sauter sur l'occasion pour signer un joueur certes instable, mais au potentiel certain. Reste à savoir si les supporters blanquinegros sont prêts à accueillir un joueur au passé polémique.