"Je vais lui dire avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro" : Booba attaque Mbappé après sa plainte contre le PSG

Face à la plainte de Kylian Mbappé contre le PSG, annoncée ce jeudi, le rappeur Booba s'est empressé de tacler violemment l'attaquant madrilène.

C'est une énième menace prononcée par Booba sur son réseau X (ex Twitter). Le rappeur, bien connu pour ses nombreuses provocations et ses accusations souvent cinglantes quoique rerament fondées en ligne, s'en est pris cette fois à Kylian Mbappé ce jeudi. Le "Duc de Boulogne", dont il est originaire, s'est empressé d'attaquer l'attaquant français après que celui-ci a déposé une plainte contre le Paris Saint-Germain ce même jour pour "harcèlement moral". Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte selon l'AFP.

"Si tu laisses pas Nasser (Al-Khelaifi, président du PSG - NDLR) tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé ta "gastro". Joue au foot, marques des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les co****** longtemps Kyky. Et passe ton permis", a écrit Booba sur X. Comme à son habitude, si le rappeur suggère que l'attaquant français a pu avoir de mauvaises fréquentations aux Etats-Unis, ses informations restent à préciser d'abord et surtout à vérifier ensuite.

Cela n'a pas empêché les propos de l'artiste de 48 ans de se répandre comme une trainée de poudre dans les méandres des réseaux, avec des réactions diverses à la clé. Booba a d'ailleurs été largement critiqué par certains internautes. "Tu t'en prends à un gosse que tu pourrais mettre au monde. C'est donc ça la retraite d'un rappeur ?" ou encore "Tu as raté l'étape où tu prends en maturité", pouvait-on lire ce jeudi après midi.

Pas sur que Kylian Mbappé réagisse quant à lui. En phase de reprise avec le Real Madrid après une violente gastro-entérite, il pourrait prétendre à une place sur le banc (voir plus) face à Salzbourg ce vendredi, lors de la Coupe du monde des clubs.