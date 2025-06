Marquinhos poussé vers la sortie au PSG ? Il est peut être temps pour cet ancien international

Alors que le PSG prépare l'avenir au poste de défenseur central, Marquinhos pourrait être poussé vers la sortie.

Arrivé en 2013 et avec 487 matches disputés toutes compétitions confondues avec le PSG, Marquinhos est devenu l'un des symboles du Paris Saint-Germain sous l'ère qatarie. Capitaine exemplaire du club de la capitale depuis des années et récent vainqueur de la Ligue des champions face à l'Inter Milan, le Brésilien semble soulagé d'un poids pour passer à la suite de sa carrière. Avec l'arrivée probable d'Illya Zabarnyi, défenseur ukrainien de Bournemouth, il est peut être temps de partir pour "Marqui", selon l'ancien joueur Olivier Dacourt : "Parfois, on veut être dans la fidélité, mais le PSG doit s'inspirer du Real Madrid, qui est le meilleur exemple. Ils ont laissé partir Sergio Ramos pour recruter plus jeune." a-t-il expliqué sur TopMercato.

Mais à seulement 31 ans, Marquinhos a encore de belles années devant lui et pourrait faire le bonheur de bon nombre de clubs, à l'image du Real Madrid, à la recherche d'un défenseur central expérimenté et polyvalent. La Casa Blanca, totalement décimée dans ses lignes arrières cette saison, pourrait relancer le dossier Marquinhos, déjà à l'étude il y a quelques années. En janvier 2019, le club merengue était même en discussions avancées pour faire venir le Brésilien lors du mercato hivernal, en vain.

Pour le PSG, le départ de Marquinhos marquerait véritablement l'entame d'un nouveau cycle alors que le club de la capitale va disputer un huitième de finale de la Coupe du monde des clubs face à l'Inter Miami le 29 juin à 18h00 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, écrin de 71 000 places qui accueille aussi les Falcons d'Atlanta en NFL et l'Atlanta United FC en MLS.