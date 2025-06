PSG - Inter Miami : "un match spécial"... Luis Enrique savoure les retrouvailles avec Messi

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain affronte l'Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs 2025. Deux ans après son départ du PSG, Lionel Messi retrouve le club de la capitale.

Après une phase de poules où les Parisiens ont terminé premiers, place désormais à la phase à élimination directe et des huitièmes de finale face à l'Inter Miami. Une rencontre spéciale entre ces deux formations. D'un côté, le club de la capitale et de l'autre, une franchise américaine dirigée par David Beckham, ancien joueur du PSG dans laquelle Lionel Messi, passé par le PSG, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba évoluent. En conférence de presse, l'entraîneur espagnol s'est confié sur les retrouvailles avec ses anciens joueurs côtoyés à Barcelone : "Émotionnellement ce sera un match très spécial pour moi, je suis ravi de revoir ces joueurs, qui sont plus que des joueurs ce sont des amis. Ce sera spécial avant et après le match. Mais on est professionnels, c'est important de rester concentrés et de bien préparer le match. Mais émotionnellement, bien sûr, ce sera différent".

Des conditions météorologiques extrêmes

Arrivés à Atlanta, les Parisiens se sont entraînés sous une chaleur étouffante toute la semaine. Ce dimanche soir, ils disputeront leur rencontre dans le Mercedes-Benz Stadium, une enceinte climatisée : "Le stade est exceptionnel, je suis allé le voir il y a quelques minutes, c'est spectaculaire. J'espère que la pelouse sera parfaite. C'est un match très motivant pour tous les joueurs. La semaine d'entraînement a été bonne, on est déjà habitués à la chaleur. Je pense que l'on verra un très bon match car le stade est climatisé", a souligné Luis Enrique.

Dembélé espéré !

Touché à la cuisse lors du dernier rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé n'a toujours pas disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde des clubs. Alors qu'il s'est entraîné toute la semaine, le n°10 pourrait figurer sur la feuille de match face à l'Inter Miami, voire disputer quelques minutes. Néanmoins, aucun risque ne sera pris comme l'a confirmé Luis Enrique : "Je pense qu'Ousmane a fait toute la semaine avec le reste de l'équipe mais je ne veux prendre aucun risque avec personne et surtout avec lui. On verra demain (dimanche) mais on ne prendra aucun risque. Il est important de prendre des précautions".

"Je porte Luis Enrique dans mon cœur"

En conférence de presse à la veille du 8e de finale de Coupe du monde des clubs contre les Parisiens, Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami a rendu hommage à l'Espagnol qu'il a connu au Barça (2014-2017) : "Luis Enrique est probablement l'un de mes meilleurs entraîneurs. Je le porte dans mon cœur, a expliqué le coach de l'Inter Miami. C'est un très grand entraîneur, cela a été démontré, que ce soit à Barcelone, au PSG, en sélection, il a énormément d'expérience. C'est un ami, nous avons une relation qui dépasse le football. Je suis ravi de le revoir. Avant le Barça, je ne le connaissais pas tant que ça, mais après avoir travaillé avec lui, je peux dire qu'il m'a vraiment marqué, il a marqué les esprits de la meilleure manière. Je suis vraiment heureux pour lui".

De tendres mots partagés également par Luis Enrique à l'égard de son ancien joueur : "Je ne suis pas surpris car je connais parfaitement (Javier) Mascherano comme joueur et maintenant comme entraîneur. Je le connais parfaitement et je savais qu'il deviendrait entraîneur, c'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup partagé de choses en famille. Content qu'il réussisse comme coach, et il a du temps pour devenir un grand entraîneur. Je lui souhaite le meilleur, ce sera spécial pour moi".

À quelle heure débute PSG - Inter Miami ?

Le coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter Miami est prévu samedi 29 juin à 18h00 au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta (États-Unis).

Sur quelle chaîne regarder PSG - Inter Miami ?

Détenteur des droits TV du Mondial des clubs, DAZN 1 diffusera la rencontre entre le club de la capitale et l'équipe de Lionel Messi.

Comment suivre PSG - Inter Miami en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs entre les Parisiens et la franchise américaine sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur DAZN.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Inter Miami ?

PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, N.Mendes - J.Neves, Vitinha, F.Ruiz - Doué, Kvaratskhelia, Barcola.

Inter Miami : Ustari (G) - Weigandt, Aviles, Falcon Picart, Allen - Allende, Cremaschi, Busquets, Segovia - Messi, Suarez.

Quels sont les pronostics de PSG - Inter Miami ?