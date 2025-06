C'est officiel, une décision très forte a été prise pour Lamine Yamal au Barça

Le FC Barcelone a fait un choix symbolique pour Lamine Yamal.

Le FC Barcelone a enfin tranché. A partir de la saison 2025 - 2026, Lamine Yamal bénéficiera d'un changement particulièrement symbolique au sein du club. Après le départ d'Ansu Fati pour Monaco, la pépite catalane présentera le légendaire numéro 10 sur son maillot. Une décision forte mais qui revêt aussi une dimension stratégique sur le plan commercial.

Respectueux de son ami Ansu Fati, Lamine Yamal n'avait jamais publiquement manifesté le désir de revêtir ce maillot chargé d'histoire, hérité par Fati après le départ de Lionel Messi. En coulisses, tout est acté, le jeune ailier qui fêtera ses 18 ans le 13 juillet, est jugé prêt à endosser cette lourde responsabilité que de porter ce N°10. Le club prépare d'ailleurs une célébration spécialement dédiée à l'officialisation de ce passage de témoin.

Le Barça s'attend à un engouement considérable au niveau marketing. Nul doute que le "Yamal 10" devrait exploser les ventes de maillot. L'ailier catalan entre ainsi dans la lignée des Maradona, Rivaldo, Ronaldinho et Messi qui ont tous porté ce numéro lors de leurs passages au FC Barcelone.

Parmi les immenses favoris au Ballon d'or aux côtés de son coéquipier Raphinha et du Parisien Ousmane Dembélé, Lamine Yamal sort d'une saison magnifique, auréolée de trois titres avec le FC Barcelone (la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne) en plus de jolies statistiques individuelles avec 18 buts et 25 passes décisives en 55 rencontres toutes compétitions confondues.