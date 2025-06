380 euros la minute, les chiffres fous du contrat de Cristiano Ronaldo

Cristiano a signé le contrat le plus juteux de l'histoire du football.

Après avoir longuement hésité à rempiler avec Al Nassr, laissant planer le doute d'un potentiel départ en fin de saison de Saudi Pro League, la légende portugaise a finalement décidé de prolonger l'aventure avec le club de Riyad jusqu'en 2027. Un contrat deux ans, le plus lucratif de l'histoire du football.

Selon Marca, Cristiano Ronaldo touchera 200 millions d'euros par an en plus de 60 millions de droit à l'image. Un montant colossal, sans compter les primes et bonus qui pourraient alourdir un peu plus la note. Au global, cela reviendrait à un salaire de 16,67 millions d'euros par mois, soit 380 euros par minute ou 6,34 euros par seconde. Des chiffres tout bonnement vertigineux.

Mais ce n'est pas tout, Al Nassr a fait une proposition unique au Portugais : la cessation de parts du club. Ainsi, le contrat de Ronaldo inclut également 15% des parts du club de Riyad, soit environ 38,6 millions d'euros. Un cadre de vie qui sera aussi orchestré minutieusement par Al Nassr, dont un staff personnel de 16 personnes entre chauffeurs, chefs privés, agents de sécurité, coachs personnels et jardiniers, avec, en cerise sur le gâteau, un jet privé mis à sa disposition.

Loin d'être une simple prolongation de contrat, cet accord revêtait une importance d'Etat pour l'Arabie Saoudite. Il est, pour rappel, ambassadeur du football saoudien, dont il permet sa promotion à travers le monde depuis son arrivée à Al Nassr en 2022. En un peu plus de deux ans, Ronaldo a remporté un seul trophée avec son club, la Coupe arabe des clubs champions en 2023.