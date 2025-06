Jorge Mendes s'impose pour conclure un transfert historique pour Simeone

Jorge Mendes pousse pour placer son poulain à l'Atlético Madrid.

Fraîchement éliminé de la Coupe du monde des clubs après une troisième place de sa poule derrière le Paris Saint-Germain et Botafogo, l'Atlético Madrid s'agite en coulisses pour son mercato estival. L'avant centre suédois Viktor Gyokeres, auteur d'une grosse saison au Sporting Portugal (54 buts en 52 matches toutes compétitons confondues), pourrait débarquer à Madrid. Une arrivée qui se ferait grâce à l'influence d'un homme clé, Jorge Mendes. L'agent portugais, très proche du club madrilène, s'est immiscé dans les discussions.

Alors que l'Atlético Madrid va enregistrer la future vente d'Angel Correa, les Colchoneros visent un attaquant, en tête de liste, Gyokeres. A 27 ans, si l'ex buteur de Coventry présente une clause libératoire relativement haute de 100 millions d'euros, il affirme qu'un accord verbal lui permettrait de partir pour 70 millions d'euros.

Problème, le président du Sporting, Federico Varandas, nie fermement toute promesse de la sorte. De son côté, Gyokeres aurait manifesté son mécontentement et serait prêt à faire pression pour partir. C'est dans ce climat tendu que Jorge Mendes entrerait en jeu. Son réseau au sein de l'Atlético et son influence au Sporting pourraient faire pencher la balance, d'autant plus que le club apprécie le profil du Suédois : puissant et efficace face au but.

L'Atlético ne veut de toute manière rien entamer tant qu'aucune vente n'ait été finalisée. Si Mendes parvient à convaincre Lisbonne de voir ses exigences à la baisse, l'arrivée de Gyokeres serait sûrement l'un des plus importants de l'été pour l'Atlético Madrid qui cherche tant bien que mal à estomper un peu le gouffre qui le sépare des deux mastodontes du football espagnol : le FC Barcelone et le Real Madrid.